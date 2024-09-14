Ультратонкие рамки Samsung Galaxy S25 Ultra показали на рендере

Известный своей осведомленностью информатор Ice Universe поделился новым изображением флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra, официальный релиз которого ожидается в начале следующего года. По словам источника, новинка сможет похвастаться тонкой симметричной рамкой (по периметру экрана) на рынке.

Ранее сообщалось, что Galaxy S25 Ultra получит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, который представят уже в следующем месяце, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт и корпус массой 219 грамм и габаритами 162,8:77,6:8,2 мм.