Ультратонкий Honor X30i появился в продаже

Компания Honor дала старт китайским продажам смартфона Honor X30i, одной из главных особенностей которого является корпус толщиной всего 7,45 мм. Новинку оснастили восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 810, 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников, симметричным портом USB-C и предустановленной оболочкой Magic UI 5.0 на основе ОС Android 11. Аппарат предлагается по цене от 220 до 300 долларов в зависимости от версии.

Комментарии и отзывы Honor X30i
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