Ультратонкий ноутбук - Chuwi LarkBook поставляется с 13,3-дюймовым полностью ламинированным экраном IPS с разрешением 1920 x 1080 пикселей . Благодаря четкому изображению и качеству текста, это устройство обеспечивает удобство просмотра во время работы или просмотра фильма.

Chuwi LarkBook имеет 4 встроенных высококачественных динамика и поддерживает стереозвук DTS, чтобы помочь пользователям получить полное погружение при просмотре HD-видео.

Ноутбук будет оснащен четырехъядерным процессором Intel N4120 с четырьмя потоками и турбо частотой 2,4 ГГц для обеспечения достойной производительности. Ноутбук также оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти для обеспечения бесперебойной работы. Благодаря встроенной видеокарте UHD 600 это устройство может эффективно декодировать видео 4K HD.

По сравнению с предыдущим поколением N3350, N4120 действует как гораздо более мощный процессор. Chuwi LarkBook с множеством функций, отвечающих всем основным потребностям потребителей, является единственным устройством, на которое стоит обратить внимание. Его легкая форма повышает портативность, а мощный процессор способствует плавной работе.