Улучшенный Moto X4 с 6 ГБ ОЗУ дебютирует 1 февраля

2018-01-25, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Moto X4; [87]
Компания Motorola объявила дату дебюта улучшенной версии смартфона Moto X4. Сообщается, что смартфон появится в продаже в Индии уже 1 февраля. По слухам, аппарат получит 6 ГБ оперативной памяти и процессор Snapdragon 636 вместо 4 ГБ ОЗУ и чипсета Snapdragon 630 в оригинальной версии. Также производитель может обновить основную камеру: широкоугольный модуль уступит место чёрно-белой камере, улучшающей качество фото. Сколько смартфон будет стоить и выйдет ли он за пределы индийского рынка, пока не уточняется.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Artplays AC55. Недорогой геймпад для Android и WindowsОбзор Artplays AC55. Недорогой геймпад для Android и Windows
Обзор Thermaltake Riing Silent 12 Red. Недорогая башня для Intel и AMDОбзор Thermaltake Riing Silent 12 Red. Недорогая башня для Intel и AMD
Обзор мышки Cooler Master MasterMouse MM530 (SGM-4007-KLLW1)Обзор мышки Cooler Master MasterMouse MM530 (SGM-4007-KLLW1)
Обзор BQ Next (BQ-5522). Недорогой смартфон с экраном 18:0 и Face UnlockОбзор BQ Next (BQ-5522). Недорогой смартфон с экраном 18:0 и Face Unlock
Обзор Intel Core i3-8350K. Сравнение с актуальными процессорами AMD и IntelОбзор Intel Core i3-8350K. Сравнение с актуальными процессорами AMD и Intel
Предварительный обзор Iiyama ProLite XB2...
Предварительный обзор Iiyama ProLite XB2Буквально недели три назад начались продажи компьютера iMac и многие заговорили о стоимости гаджета. Важн...
Обзор Magic Hero. Игра про Гарри Поттера...
Обзор Magic Hero. Игра про Гарри ПоттераСтоит отметить, что практически любая игра по Гарри Поттеру, да и вообще любой продукт этой тематики, соб...
Предварительный обзор HTC U11 EYEs. Слиш...
Предварительный обзор HTC U11 EYEs. СлишКомпания HTC достаточно долго падает в бездну - прошлым летом, если мне не изменяет память, компания даже...
Обзор busuu. Изучать английский стало пр...
Обзор busuu. Изучать английский стало прНачну с того, что изучение английского языка - важнейшая составляющая моей жизни и для многих читателей, ...
Предварительный обзор Deepcool DE580. От...
Предварительный обзор Deepcool DE580. ОтНачнем с того, что далеко не всем пользователям нужны дорогущие блоки питания. Если вы не теряете сознани...
Обзор ORICO 6139U3. Док-станция для жест...
Обзор ORICO 6139U3. Док-станция для жестСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании ORICO, которая не перестае...
Обзор Subnautica. Лучшая "выживалка" в 2...
Обзор Subnautica. Лучшая Не могу сказать, что я большой фанат игр в жанре выживания, так как исторически сложилось, что почти все ...
Предварительный обзор Thermaltake View 7...
Предварительный обзор Thermaltake View 7Компьютерные корпуса перестали быть исключительно креплением всех ваших элементов начинки. Если еще лет п...
Обзор No.Draw. Для любителей раскрасок...
Обзор No.Draw. Для любителей раскрасокВ последнее время пользователи стали очень много времени уделять играм, которые ранее интересовали ту же ...
Предварительный обзор Razer Nommo. Колон...
Предварительный обзор Razer Nommo. КолонУ компании Razer есть много интересных продуктов, все они достаточно круто выглядят, стоят дорого и дают ...
Предварительный обзор Moviphone. Телефон...
Предварительный обзор Moviphone. ТелефонИдея встроить в мобильный телефон проектор уже не первый раз приходит в голову инженерам, но вот популярн...
Обзор спецоперации "Припять" в Warface...
Обзор спецоперации Несмотря на то, что я большой фанат PvP режимов в игре Warface, разработчики так же радуют новыми спецопе...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor