Улучшенный Moto X4 с 6 ГБ ОЗУ дебютирует 1 февраля

Компания Motorola объявила дату дебюта улучшенной версии смартфона Moto X4. Сообщается, что смартфон появится в продаже в Индии уже 1 февраля. По слухам, аппарат получит 6 ГБ оперативной памяти и процессор Snapdragon 636 вместо 4 ГБ ОЗУ и чипсета Snapdragon 630 в оригинальной версии. Также производитель может обновить основную камеру: широкоугольный модуль уступит место чёрно-белой камере, улучшающей качество фото. Сколько смартфон будет стоить и выйдет ли он за пределы индийского рынка, пока не уточняется.