Umidigi One получил дизайн в стиле iPhone X

2018-03-07, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Umidigi One; [182]
Компания Umidigi опубликовала рендер грядущего флагманского смартфона Umidigi One, дизайн которого очень похож на iPhone X. Аппарат оснастят дисплеем с узкими рамками и характерным вырезом в верхней части, а вот сканер отпечатков пальцев будет расположен на правой панели. Ранее предполагалось, что дактилоскоп будет размещен на задней панели, однако там мы можем увидеть лишь логотип модели с цифрой 1. Что до характеристик, то слухи прочат флагману 5,9-дюймовый дисплей. Вероятно, Umidigi будет раскрывать остальные подробности о смартфоне постепенно, как в случае с другими своими новинками.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Picooc Mini WH. Умные весы с детальной аналитикойОбзор Picooc Mini WH. Умные весы с детальной аналитикой
Обзор Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W. Блок питания с подсветкойОбзор Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W. Блок питания с подсветкой
Обзор Razer Electra V2 USB (RZ04-02220100-R3M1). Лучшие игровые наушники до 10000 рублейОбзор Razer Electra V2 USB (RZ04-02220100-R3M1). Лучшие игровые наушники до 10000 рублей
Обзор Artway MD-910. Многофункциональный видеорегистратор с двумя камерамиОбзор Artway MD-910. Многофункциональный видеорегистратор с двумя камерами
Обзор оперативной памяти Team Night Hawk RGB DDR4 (TF1D416G3000HC16CDC01)Обзор оперативной памяти Team Night Hawk RGB DDR4 (TF1D416G3000HC16CDC01)
Vivo стал официальным спонсором ФК «Локо...
Vivo стал официальным спонсором ФК «Локо1 марта состоялась пресс-конференция Vivo, которая была посвящена их сотрудничеству с ФК «Локомотив». До ...
Предварительный обзор LG 38WK95C-W Ultra...
Предварительный обзор LG 38WK95C-W UltraМы буквально недавно писали о мониторе LG 38WK95C-W, а теперь пришло время поговорить о мониторе с приста...
Предварительный обзор Archos Vision 215....
Предварительный обзор Archos Vision 215.Компьютер в форм-факторе моноблока всегда был интересным для покупателя по целому ряду причин. Не каждый ...
Обзор Synthetik. Весьма годный "рогалик"...
Обзор Synthetik. Весьма годный Меня очень сложно удивить игровым продуктом, особенно если речь идет не про ААА-проект. Большинство инди-...
Предварительный обзор Asus ZenBook 13 (U...
Предварительный обзор Asus ZenBook 13 (UСовременный рынок ноутбуков выглядит достаточно однобоко - пользователи либо покупают MacBook, либо смотр...
Обзор Clicker Racing. Кликер-гонка...
Обзор Clicker Racing. Кликер-гонкаПользователи полюбили кликеры - это просто, быстро и не требует от вас каких-либо особых навыков в мобиль...
Предварительный обзор Blu Vivo X. Много ...
Предварительный обзор Blu Vivo X. Много В последнее время разработчики мобильных телефонов стали много времени уделять таким фишкам, как нескольк...
Обзор FoxTail. Шикарная игра на вечер...
Обзор FoxTail. Шикарная игра на вечерЗнаете, вот я условно всегда делю разработчиков игр на тех, кто хочет заработать побольше денег и тех, кт...
Предварительный обзор Canon EOS 4000D. О...
Предварительный обзор Canon EOS 4000D. ОКомпания Canon решил развеять миф о том, что зеркальные фотоаппараты являются дорогими гаджетами и доступ...
Dell представила обновленную линейку про...
Dell представила обновленную линейку про1 марта в Москве прошла презентация Dell, на которой показали обновленную линейку продуктов. В нее вошли...
Обзор Digoo DG-FR100. Многофункциональны...
Обзор Digoo DG-FR100. МногофункциональныВы часто опаздываете на работу из-за не сработавшего будильника? Вы хотите просыпаться под звуки любимой ...
Планы по реализации и разработке Escape ...
Планы по реализации и разработке Escape Battlestate Games опубликовала список нововведений и обновлений, которые должны появиться в Escape from T...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor