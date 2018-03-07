Umidigi One получил дизайн в стиле iPhone X

Компания Umidigi опубликовала рендер грядущего флагманского смартфона Umidigi One, дизайн которого очень похож на iPhone X. Аппарат оснастят дисплеем с узкими рамками и характерным вырезом в верхней части, а вот сканер отпечатков пальцев будет расположен на правой панели. Ранее предполагалось, что дактилоскоп будет размещен на задней панели, однако там мы можем увидеть лишь логотип модели с цифрой 1. Что до характеристик, то слухи прочат флагману 5,9-дюймовый дисплей. Вероятно, Umidigi будет раскрывать остальные подробности о смартфоне постепенно, как в случае с другими своими новинками.