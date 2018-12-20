Умная колонка Honor YOYO Smart Speaker будет представлена в Китае 26 декабря

В прошлом месяце, вместе со смартфона Honor Magic 2, Huawei также представил свой новый интеллектуальный голосовой помощник на основе ИИ - YOYO. Компания расширяет линейку устройств на базе YOYO, интеллектуальными колонками Honor YOYO Smart Speaker.

YOYO - интеллектуальный голосовой помощник на основе ИИ, может выполнять широкий спектр функций с помощью голосовых команд. Умный помощник уже работает на Honor FlyPods Pro. Он поддерживает живой голосовой перевод в режиме разговора, функция, аналогичная дуплексному режиму Google. Во время запуска Magic 2 производитель показал видео голосового ассистента YOYO, который бронировал отель для своего владельца. Компания также сообщила, что умный голосовой помощник также сможет управлять дронами DJI. Во время живой демонстрации генеральный директор Honor использовал свой голос, чтобы попросить дрона взлететь, сфотографировать его, а также приземлиться. Пока нет конкретной информации, связанной с Honor YOYO Smart Speaker, кроме даты его запуска - 26 декабря.