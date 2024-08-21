Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 оценена в 6 тысяч рублей

Компания «Яндекс» пополнила ассортимент умных колонок моделью «Станция Лайт 2», которая уже доступна для покупки по цене в 6 тысяч рублей. Новинка характеризуется увеличенной до 6 Вт мощностью, новым динамиком с более чистым и насыщенным звуком, улучшенным голосовым помощником Алиса, который анализирует контекст диалога и придает репликам эмоциональную окраску, режимом «Понимать детей» для распознавания детских голосов, LED-дисплеем, на котором отображается не только время и прогноз погоды, но и различные эмоции (улыбки, смущение и печаль и т.д.), а также комплектными стикерами, которые можно наклеить на корпус колонки.