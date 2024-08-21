Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 оценена в 6 тысяч рублей

Компания «Яндекс» пополнила ассортимент умных колонок моделью «Станция Лайт 2», которая уже доступна для покупки по цене в 6 тысяч рублей. Новинка характеризуется увеличенной до 6 Вт мощностью, новым динамиком с более чистым и насыщенным звуком, улучшенным голосовым помощником Алиса, который анализирует контекст диалога и придает репликам эмоциональную окраску, режимом «Понимать детей» для распознавания детских голосов, LED-дисплеем, на котором отображается не только время и прогноз погоды, но и различные эмоции (улыбки, смущение и печаль и т.д.), а также комплектными стикерами, которые можно наклеить на корпус колонки.

Портативный саундбар. Обзор Defender Z8…
Изучаемая сегодня портативная колонка Defender Z8 выполнена в формате саундбара, позволяя эксплуатировать…
Беспроводную колонку Redmi Bluetooth Speaker оценили в $14…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент компактных беспроводных колонок моделью Redmi Bluetooth Speaker, ко…
Представлена беспроводная колонка Xiaomi Bluetooth Speaker…
Компания Xiaomi выпустила на международный рынок беспроводную колонку Bluetooth Speaker, цена и дата нача…
Лучшие модели колонок JBL: Обзор возможностей и характеристи…
Компания JBL известна своими инновациями. В ее ассортименте - звуковые устройства с самыми современным…
Представлен 540-Вт саундбар Hisense HS5100…
Компания Hisense выпустила на глобальный рынок саундбары HS2000, HS3100 и HS5100, которые оценены в 130, …
Саундбар Hisense HS3100 оценен в 20 тысяч рублей …
Компания Hisense выпустила на российский рынок саундбары Hisense HS3100 и HS5100, которые уже доступны дл…
Представлена Bluetooth-колонка Marshall Emberton III…
Компания Marshall пополнила ассортимент портативных Bluetooth-колонок моделью Marshall Emberton III, кото…
Винтажный стиль и высокое качество звука. Обзор винилового п…
Изучаемый сегодня виниловый проигрыватель Alive Audio Great Gatsby использует высокоточный ременной приво…
Недорогой виниловый проигрыватель в виде стильного чемоданчика. Обзор Alive Audio GLAMНедорогой виниловый проигрыватель в виде стильного чемоданчика. Обзор Alive Audio GLAM
Радиоприемник на дачу и природу. Обзор SVEN SRP-505Радиоприемник на дачу и природу. Обзор SVEN SRP-505
Плеер с беспроводным и проводным подключением. Обзор Digma M5Плеер с беспроводным и проводным подключением. Обзор Digma M5
Музыкальный центр с винилом, кассетами и дисками. Обзор Alive Audio OLDTIMERМузыкальный центр с винилом, кассетами и дисками. Обзор Alive Audio OLDTIMER
Домашний виниловый проигрыватель с теплым звуком. Обзор Reproductor RP-LP2XBTДомашний виниловый проигрыватель с теплым звуком. Обзор Reproductor RP-LP2XBT
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor