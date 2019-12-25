Умные часы Amazfit Bip S получат обновленную версию

2019-12-25, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Amazfit Bip S ; [102]
Компания Xiaomi известна в первую очередь своими смартфонами, но этот китайский производитель выпускает и множество других устройств, вроде телевизоров, роботов-пылесосов или даже умной одежды. Особенно пользователям полюбились фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band и смарт-часы Amazfit, которые выпускаются компанией Huami. Сегодня стало известно, что популярные умные часы Amazfit Bip получат некую обновленную версию, характеристики которой держатся в секрете. Официальная презентация может состояться уже в начале января на выставке CES 2020.


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