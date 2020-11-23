Умные часы Amazfit GTR 2 и GTS 2 уже доступны для покупки в России

Amazfit объявила о старте продаж в в России умных часы Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2. Обе модели имеют стильный классический дизайн и поддерживают все необходимые функции отслеживания состояния здоровья, как при физических нагрузках, так и в спокойном состоянии и даже во сне.

Основное различие моделей – это форма дисплея. Часы Amazfit GTR 2 предлагаются в двух типах корпуса: из нержавеющей стали или черного алюминиевого сплава и оснащены круглым AMOLED-дисплеем с диагональю 1,39" и изогнутым 3D-стеклом.

Amazfit GTS 2 имеют корпус только из алюминиевого сплава, но поставляются в трех цветовых решениях: черном золотом и сером и оборудованы прямоугольным 1,65-дюймовым AMOLED-экраном.

Длительное время автономной работы

Цена и доступность

Часы Amazfit GTR 2 способны прожить без подзарядки 14 дней при обычном использовании и 38 дней в режиме энергосбережения. Показатели Amazfit GTS 2 немного скромнее: 7 дней при обычном использовании и 20 дней в режиме энергосбережения.Цена Amazfit GTS 2 и Amazfit GTR 2 в алюминиевом корпусе составляет 13 990 рублей, GTR 2 в стальном корпусе обойдется немного дороже – 15 490 рублей.