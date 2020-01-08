Умные часы Amazfit T-Rex с защитой по военному стандарту

Компания Amazfit представила в Лас-Вегасе на выставке CES 2020 защищенные умные часы T-Rex.

Новинку оснастили 1.3 дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 360 на 360 пикселей. Также T-Rex получили функцию всегда на экране. Дисплей будет защищать стекло Corning Gorilla Glass 3.

Также судя по изображению часы получили защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Со слов компании: умные часы Amazfit T-Rex прошли 12 испытаний в соответствии с требованиями американского военного стандарта MIL-STD-810G.

Часы получили поддержку: Bluetooth 5.0 LE и GPS + GLONASS. За автономность часов отвечает аккумулятор ёмкостью 390 мАч, благодаря этому часы могут проработать до 20 дней. Amazfit T-Rex поступят в продажу в начале весны 2020 года с ценником 140 долларов. На выбор будет доступно в черном, сером, зеленом и камуфляжном цвете.