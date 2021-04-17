Умные часы BOAT Xplorer со встроенным GPS за 40 долларов США

Компания BoAt выпустила новые умные часы Xplorer.

Умные часы BOAT Xplorer имеют квадратный дизайн с ремешками трех цветов. На правой стороне часов есть корона для управления пользовательским интерфейсом умных часов.

Умные часы BOAT Xplorer оснащены 1,3-дюймовым дисплеем, защищенным изогнутым стеклом 2,5D. Этот сенсорный дисплей имеет разрешение 240 × 240 пикселей.

Благодаря наличию GPS трекера, часы могут отслеживать деятельность пользователя на открытом воздухе, даже если нет рядом смартфона. Другие функции отслеживания включают частоту сердечных сокращений (PPG), сон, отслеживание в дополнение к менструальному циклу и управляемое медитационное дыхание.

Остальные функции включают Bluetooth 4.2, аккумулятор 210 мАч, который может работать до 7-10 дней, интеллектуальные уведомления для звонков, сообщений, оповещения в социальных сетях, датчик акселерометра, магнитную зарядку, водонепроницаемость 5ATM.

Умные часы BOAT Xplorer стоят 42 доллара США.