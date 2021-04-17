Умные часы BOAT Xplorer со встроенным GPS за 40 долларов США

Компания BoAt выпустила новые умные часы Xplorer.

Умные часы BOAT Xplorer имеют квадратный дизайн с ремешками трех цветов. На правой стороне часов есть корона для управления пользовательским интерфейсом умных часов.

Умные часы BOAT Xplorer оснащены 1,3-дюймовым дисплеем, защищенным изогнутым стеклом 2,5D. Этот сенсорный дисплей имеет разрешение 240 × 240 пикселей.

Благодаря наличию GPS трекера, часы могут отслеживать деятельность пользователя на открытом воздухе, даже если нет рядом смартфона. Другие функции отслеживания включают частоту сердечных сокращений (PPG), сон, отслеживание в дополнение к менструальному циклу и управляемое медитационное дыхание.

Остальные функции включают Bluetooth 4.2, аккумулятор 210 мАч, который может работать до 7-10 дней, интеллектуальные уведомления для звонков, сообщений, оповещения в социальных сетях, датчик акселерометра, магнитную зарядку, водонепроницаемость 5ATM.

Умные часы BOAT Xplorer стоят 42 доллара США.

Комментарии и отзывы BOAT Xplorer
Новости:
Известны системные требования Yakuza 6: The Song of Life для ПК

SEGA долгое время ведет работу над выпуском серии игр Yakuza на ПК и кажется последняя часть официально в...
В день запуска Crash Bandicoot: On the Run скачали более 8 миллионов раз

Запуск Crash Bandicoot: On the Run оказался успешным. Игра была запущена в iOS App Store и Google Play. С...
Xbox, Nintendo, Ubisoft приглашены на E3 2021

Как уже известно, игровое мероприятие E3 2021 пройдет в цифровом формате. Организаторы уже начали делитьс...
Технология NVIDIA Reflex теперь в Overwatch

После успешных тестов NVIDIA Reflex в Overwatch, технология официально добавлена в игру. NVIDIA Reflex по...
В Fortnite добавят Элой из Horizon Zero Dawn

Fortnite является самой масштабной игрой в которой представлены скины из популярнейших франшиз, таких как...
Обзор Harper HB-513. Недорогие TWS наушники с Bluetooth 5.1Обзор Harper HB-513. Недорогие TWS наушники с Bluetooth 5.1
Обзор TELEFUNKEN TF-1596. Световой радиобудильникОбзор TELEFUNKEN TF-1596. Световой радиобудильник
Обзор Xigmer Lunar X01. Недорогие умные часы с замером пульса и давленияОбзор Xigmer Lunar X01. Недорогие умные часы с замером пульса и давления
Обзор Arctic BioniX P120 A-RGB. Вентиляторы с модульным подключениемОбзор Arctic BioniX P120 A-RGB. Вентиляторы с модульным подключением
Обзор Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 (KS13MMRUBL000-0). Механическая клавиатура с MX REDОбзор Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 (KS13MMRUBL000-0). Механическая клавиатура с MX RED
Redmi 7 получил обновление MIUI 12...
Redmi 7 получил обновление MIUI 12Ранее компания Xiaomi отменила обновление MIUI 12 для четырех устройств, а именно Redmi Y3, Redmi 7, Redm...
ASUS и Acer поднимут цены на ноутбуки на...
ASUS и Acer поднимут цены на ноутбуки наНа современном рынке компьютерных комплектующих наблюдается страшный дефицит видеокарт, из-за чего стоимо...
Ищем аксессуары для Honor Band 5...
Ищем аксессуары для Honor Band 5Многие пользователи спрашивают, какие ...
Oppo Find X3 Pro выпустили в Европе...
Oppo Find X3 Pro выпустили в ЕвропеСегодня компания Oppo дала старт не только китайским продажам смартфонов Find X3 и Find X3 Pro, но и евро...
Игровые аксессуары Realme Narzo...
Игровые аксессуары Realme NarzoКомпания Realme скоро запустит аксессуары под брендом Narzo. ...
Motorola Edge S засветился в бенчмарке...
Motorola Edge S засветился в бенчмаркеВ базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились сведения о смартфоне Motorola Edge S, который еще...
OPPO A91 получил Android 11...
OPPO A91 получил Android 11Китайский производитель смартфонов OPPO доставляет пользователям обновление ColorOS 11 на базе Android 11...
Представлен ПК-корпус Fractal Design Mes...
Представлен ПК-корпус Fractal Design MesКомпания Fractal Design пополнила ассортимент корпусов моделью Meshify 2 Compact, которая ориентирована н...
Xiaomi планирует создать собственный эле...
Xiaomi планирует создать собственный элеHuawei недавно уже расширяла свое присутствие в автомобильной индустрии, но теперь похоже, что Xiaomi пла...
Xiaomi Mi 11 Ultra доступен для предзака...
Xiaomi Mi 11 Ultra доступен для предзакаБуквально несколько дней назад компания Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон под названием ...
Xiaomi Mi 11 для мирового рынка выйдет с...
Xiaomi Mi 11 для мирового рынка выйдет сXiaomi анонсировала свой флагманский смартфон Mi 11 для мировых рынков. Телефон был анонсирован еще в дек...
Realme Narzo 30A с АКБ на 6000 мАч появи...
Realme Narzo 30A с АКБ на 6000 мАч появиКомпания Realme дала старт индийским продажам бюджетного смартфона-долгожителя Narzo 30A, который может п...
Обзор ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI. Высокий уровень быстродействия в типоразмере mini-ITXОбзор ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI. Высокий уровень быстродействия в типоразмере mini-ITX
Обзор TELEFUNKEN TF-1596. Световой радиобудильникОбзор TELEFUNKEN TF-1596. Световой радиобудильник
Обзор ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Тесты материнской платы с Intel Core i7-11700KFОбзор ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Тесты материнской платы с Intel Core i7-11700KF
Обзор TESORO Alphaeon S3. Премиальное игровое кресло с регулируемой длиной сиденьяОбзор TESORO Alphaeon S3. Премиальное игровое кресло с регулируемой длиной сиденья
Обзор SVEN PS-205. Портативная колонка с защитой от водыОбзор SVEN PS-205. Портативная колонка с защитой от воды
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor