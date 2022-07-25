Умные часы Doogee D11 появились в продаже

Компания Doogee выпустила в глобальную продажу умные часы Doogee D11, которые оценены в 50 долларов. Новинка характеризуется корпусом из алюминиевого сплава, 1,32-дюймовым экраном с разрешением 360:360 пикселей, более 200 циферблатами, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.2, процессором RealTek 8763EW, поддержкой NFC, датчиком ЧСС VP60, пульсоксиметром для мониторинга уровня SpO2, функциями отслеживания качества сна, уровня стресса и менструальных циклов у женщин, 70 спортивными режимами, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68, поддержкой голосового ассистента, батареей ёмкостью 300 мАч, габаритами 46:46:10,7 мм и массой 38 граммов.

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