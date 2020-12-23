Умные часы Fossil Gen 6 замечены в FCC

Список FCC показал, что продукт будет поддерживать связь LTE, Wi-Fi, Bluetooth и NFC. Кроме того, устройство питается от батареи APP00310 с номинальной мощностью 2,85 В постоянного тока и 0,4 Ач. Батарея была изготовлена тайваньским производителем батарей - APack Technology Co., LTD.
Также ожидается, что грядущие умные часы Fossil будут оснащены процессором Qualcomm Snapdragon Wear 4100, это значительно улучшить производительность продукта. Благодаря поддержке NFC устройство также можно использовать с беспроводной платежной службой, аналогичной Google Pay.