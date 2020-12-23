Умные часы Fossil Gen 6 замечены в FCC

Грядущие умные часы Fossil Gen 6 были замечены на сайте FCC под номером модели C1NF1. Это то же устройство, которое появилось в Bluetooth SIG вместе с умными часами DW11 в начале этого года.

Список FCC показал, что продукт будет поддерживать связь LTE, Wi-Fi, Bluetooth и NFC. Кроме того, устройство питается от батареи APP00310 с номинальной мощностью 2,85 В постоянного тока и 0,4 Ач. Батарея была изготовлена ​​тайваньским производителем батарей - APack Technology Co., LTD.

Также ожидается, что грядущие умные часы Fossil будут оснащены процессором Qualcomm Snapdragon Wear 4100, это значительно улучшить производительность продукта. Благодаря поддержке NFC устройство также можно использовать с беспроводной платежной службой, аналогичной Google Pay.