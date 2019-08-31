Умные часы Google Pixel Watch могут оснастить камерой

Google работает над умными часами Pixel Watch с отличительной функцией - камера в дисплее.

Компания получила патент, демонстрирующий камеру посередине дисплея. Это не первый патент, который Google подала на носимые устройства. В предыдущем патенте описан механизм быстрого расцепления для легкого переключения диапазонов. Ранее считалось, что это умные часы будут выпущены вместе с телефонами Pixel 3 и Pixel 3 XL, но этого не произошло.

Важно помнить, что патенты не всегда заканчиваются конечными продуктами. Это особенно актуально для Google Pixel Watch, который уже провел много времени на фабрике слухов.