Умные часы HUAWEI WATCH Ultimate стали лауреатами награды Premium Smartwatch на церемонии EISA Awards 2023/2024

На церемонии EISA Awards 2023/2024 смарт-часы HUAWEI WATCH Ultimate завоевали награду в категории Premium Smartwatch. Это признание было вручено Экспертной ассоциацией по изображению и звуку (EISA), ведущими специалистами в области технологий.Представленные в начале 2023 года, HUAWEI WATCH Ultimate представляют собой не только стильный аксессуар, но и воплощение инноваций. Они обладают высокой водонепроницаемостью до 100 метров, их корпус изготовлен из циркониевого жидкого металла – прочный материал, который вдобавок устойчив к коррозии. Также данные смарт-часы, способные справиться с давлением на глубине до 10 атмосфер, что делает их одними из наиболее глубоководных на рынке.

В этой разработке также заложены функции для активной жизни. Часы предлагают более 100 спортивных режимов, а в режиме "Экспедиция" используют двухчастотное пятисистемное GNSS-позиционирование для предоставления полезных данных и информации о окружающей среде для активностей на открытом воздухе.Их внешний вид подчеркивается 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем, защищенным прочным сапфировым стеклом и обрамленным изысканным керамическим ободком. Сама батарея, имеющая ёмкость 530 мАч, обеспечивает до двух недель автономной работы, а новое поколение беспроводной быстрой зарядки дарит 25% заряда за 10 минут, а полный заряд - за 60 минут.