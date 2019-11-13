Умные часы Honor Magic Watch 2 засветились на набросках

2019-11-13, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Honor Magic Watch 2; [34]
В распоряжении авторитетного издания GSMArena оказались наброски второго поколения смарт-часов Honor Magic Watch. Если верить источнику, главной задачей дизайнеров Honor Magic Watch 2 было органичное совмещение классических часов и современного гаджета со множеством функций. На первом изображении демонстрируются часы с 46-мм дисплеем и защитным стеклом 2,5D – отметим безель с нанесённой шкалой, благодаря которому устройство сильно похоже на хронограф. Также бросаются в глаза две круглые кнопки. Утверждается, что часы смогут похвастаться большим количеством функций для здоровья и фитнеса, вроде пульсометра. Официальная презентация Honor Magic Watch 2 должна состояться уже 26 ноября.


Комментарии и отзывы Honor Magic Watch 2
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