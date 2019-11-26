Умные часы Honor Watch Magic 2

Грядущие часы от суббренда компании Huawei – Honor появились на официальных рендерах. Судя по картинке они похожи на модель нынешнего поколения, но теперь безель выполнен почти вровень с экраном. Ожидается две модели - 46 мм и 42 мм. Большая модель обещает до 14 дней работы, а меньшая до недели.

У Honor Watch Magic 2 есть GPS, монитор сердечного ритма, водонепроницаемость до 50 метров и 15 целевых фитнес-режимов, охватывающих такие вещи, как бег, езда на велосипеде, триатлон, плавание в бассейне, походы и многое другое.

В нем также есть 13 беговых курсов, подходящих для различных уровней, от начального до продвинутого. Honor Watch Magic 2 также может контролировать ваш стресс, предлагать дыхательные упражнения и отслеживать ваш сон, включая более 200 предложений по улучшению качества вашего сна.