Умные часы Huawei Watch D официально выпущены в Китае

Компания Huawei начала продажи своих новых умных часов Watch D в Китае.

Умные часы оснащены цветным сенсорным экраном AMOLED с диагональю 1,64 дюйма с разрешением 456 × 280 пикселей и плотностью 326 пикселей на дюйм. Размер аккумулятора не указан, но на странице продукта указано, что при нормальном использовании он может работать до 7 дней. В Huawei Watch D встроен NFC, а корпус обеспечивает защиту от пыли и воды по стандарту защиты IP68.

Huawei Watch D оснащены премиальными функциями отслеживания состояния здоровья, в частности ЭКГ и мониторинг артериального давления, а также обычные функции для здоровья и фитнеса, включая счетчик шагов, монитор сердечного ритма, отслеживание сна, монитор уровня кислорода в крови, датчик температуры и другие. Часы работают под управлением HarmonyOS, имеют 32 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной внутренней памяти.

Умные часы Huawei Watch D доступны в Китае по цене около 470 долларов.
Комментарии и отзывы Huawei Watch D
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