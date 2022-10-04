Умные часы Huawei Watch D выходят в Европе

Компания Huawei объявила, что выпущенные в Китае еще в конце прошлого года умные часы Watch D появятся в европейской продаже 12 октября по цене в 450 евро. Напомним, что часы оснащаются ремешком со встроенной манжеткой, как в обычном тонометре, для измерения давления с точностью +/- 3 мм ртутного столба, 1,64-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 280:456 пикселей, аккумулятором ёмкостью 451 мАч, модулями NFC, Bluetooth 5.1 и GPS, датчиком для измерения уровня кислорода в крови (SpO2), пульса, мониторингом сна, защитой от воды (IP68), 70 спортивными режимами, временем автономной работы до 7 дней, предустановленной ОС HarmonyOS и поддержкой смартфонов под управлением Android версии от 6.0 и iOS от 9.0.