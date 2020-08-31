Умные часы Huawei Watch Fit получат большой прямоугольный экран

Компания Huawei в последнее время продвигает свои носимые устройства, которые могут похвастаться впечатляющим временем автономной работы.

Новые умные часы Huawei Watch Fit оснащены большим прямоугольным дисплеем и обещают 10 дней при обычном использовании и 7 дней при интенсивном. Новинка получила 1,64-дюймовый AMOLED-экран со слегка изогнутыми краями со всех сторон. Корпус выполнен из «прочного полимерного волокна», а сбоку есть единственная кнопка.

Watch Fit поставляется с собственной операционной системой Huawei Lite и скорее всего работает на Kirin A1. Что касается функций, здесь есть - настраиваемые циферблаты, обучающие видео, множество режимов тренировок, включая интеллектуальное определение того, что именно происходит, встроенный датчик GPS, измеритель SpO2, 24-часовой датчик частоты сердечных сокращений. Watch Fit также отслеживают цикл сна и менструации, обеспечивают упражнения для снятия стресса, показывают все уведомления со смартфона и управляют музыкой.

Часы доступны в трех цветах и ​​может сочетаться с четырьмя разными силиконовыми ремешками.
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