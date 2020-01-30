Умные часы Huawei Watch GT 2 выйдут в России 14 февраля

Уже 14 февраля часы Huawei Watch GT 2 в издании Premium выйдут в продажу. Эти часы защищены стеклом Gorilla Glass с ювелирной отделкой. Также появились новые браслеты в расцветках: «титановый серый» (46 мм) и «золотой шампань» (42 мм). Они обойдутся в 18 990 рублей и 19 990 рублей.

Часы Huawei Watch GT 2 получили чип Kirin A1 с Bluetooth 5.1, AMOLED экран, 4 ГБ флеш-памяти, датчик считывания частоты сердечного ритма, корпус, который не боится воды, также модуль GPS. Гаджет оснащен технологиями отслеживания сна, отслеживания стресса, программами тренировок и считыванием физической активности. Большим плюсом является его высокая автономность (до 14 часов работы).