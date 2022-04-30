Умные часы Huawei Watch GT 3 Pro официально представлены

Huawei представила ряд новых продуктов на крупной конференции в Китае. Среди них новая флагманская серия умных часов Huawei Watch GT 3 Pro. Одним из основных достоинств Huawei Watch GT 3 Pro является сертификация EN13319, это означает, что часы можно использовать в качестве аксессуара для дайвинга и они могут выдержать погружение на глубину до 30 метров.

Умные часы Huawei Watch GT 3 Pro получили новый для бренда дизайн, в отделке использованы титан, керамика и сапфировое стекло. Часы способны отслеживать множество параметров, включая частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови (SpO2), дыхание, уровень стресса и менструальный цикл. Снятие электрокардиограммы возможно нажатием специальной кнопки на корпусе. Также в часах есть специальный режим фридайвинга, во время которого записываются параметры погружения, а также есть настраиваемые напоминания, есть режим гольфа. Всего поддерживается более сотни спортивных режимов.

Часы в версии Titanium Edition оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466 x 466 пикселей, заключены в титановый корпус с сапфировым стеклом и керамической задней крышкой, время автономной работы составляет до 14 дней. Версия Ceramic Edition получила 1,32-дюймовый AMOLED-экран, керамический корпус и сапфировое стекло, а также время автономной работы до 7 дней. Поддерживаются пять навигационных систем — GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS. Возможна беспроводная зарядка, производитель обещает зарядку на 25% всего за 10 минут. Часы основаны на HarmonyOS. Устройство поддерживает управление воспроизведением музыки на смартфоне, камеру, NFC, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi. Есть eSIM, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флэш-памяти.

Прием предзаказов уже начался, открытые продажи стартуют 6 мая. Huawei Watch GT 3 Pro Titanium Edition продаются за 2 484 юаней (376 долларов), а Ceramic Edition — за 2 980 юаней (451 доллар).
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