Умные часы Huawei Watch GT 5 выпустили в России

Huawei Watch GT 5 Pro оснащаются корпусом из титанового сплава, а Watch GT 5 корпусом из нержавеющей стали, а также 1,43- и 1,32-дюймовыми экранами AMOLED с разрешением 466:466 точек соответственно, защитой от воды (5 ATM и IP69K), отслеживанием частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови, мониторингом качества сна и уровня стресса, функцией выявления апноэ, системой геопозиционирования Санфлауэр, временем автономной работы до 14 дней, поддержкой Bluetooth и быстрыми ответами на сообщения.