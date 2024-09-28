Умные часы Huawei Watch GT 5 выпустили в России

Компания Huawei выпустила на российский рынок умные часы Watch GT 5, которые недавно были представлены на международном рынке. Новинка оценена от 23 до 25 тысяч рублей. За старшую модель Watch GT 5 Pro просят от 30 до 40 тысяч рублей.

Huawei Watch GT 5 Pro оснащаются корпусом из титанового сплава, а Watch GT 5 корпусом из нержавеющей стали, а также 1,43- и 1,32-дюймовыми экранами AMOLED с разрешением 466:466 точек соответственно, защитой от воды (5 ATM и IP69K), отслеживанием частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови, мониторингом качества сна и уровня стресса, функцией выявления апноэ, системой геопозиционирования Санфлауэр, временем автономной работы до 14 дней, поддержкой Bluetooth и быстрыми ответами на сообщения.
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