Умные часы IBM

Размер миниатюрных экранов составляет 2х3 дюйма. Объединив четыре таких секции, пользователь сможет превратить часы в смартфон с размером дисплея 4 х 6 дюймов, а «растянув» изображение на все восемь сегментов — в планшет с габаритами 8х6 дюймов. Переключение интерфейса под соответствующую диагональ происходит автоматически.Оригинальная заявка была подана ещё в 2016 году, но обнародован патент только сейчас. Изучив прилагаемые к документу чертежи, сайт LetsGoDigital создал несколько реалистичных рендеров амбициозного устройства. По задумке инженеров внутри корпуса будут скрываться несколько дисплейных модулей на выдвижном механизме. Всего в конструкции часов предусмотрены четыре отсека, каждый из которых содержит две экранных секции.Умные часы, смартфоны и планшеты — разные категории устройств, различающиеся в том числе диагональю экрана. Компания IBM запатентовала неординарный гаджет, объединяющий все три типа умной электроники в одном корпусе. Секрет универсальности аппарата кроется в его необычной конструкции.О стоимости новинки пока неизвестно.