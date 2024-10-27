Умные часы Mibro GS Explorer оценили в 120 долларов

Компания Mibro пополнила ассортимент умных часов моделью Mibro GS Explorer, одной из особенностей которой стала высокая автономность. В производительном режиме часы проработают 10 дней, в обычном – 20 дней, а вот в энергосберегающем – впечатляющие 60 дней!

Новинка также характеризуется прочностью по стандарту MIL-STD-810H, водонепроницаемостью до 100 метров, 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 точек и пиковой яркостью 1500 нит, пятью 2-частотными спутниками для лучшей точности GPS, планированием маршрутов посредством импорта GPX, KML и TCX-файлов, технологией Wrist Weather Station для подробного прогноза погоды, 150 режимами тренировок, отслеживанием показателей организма, включая измерение частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови, а также черным, белым и зелёным цветовыми вариантами. Цена часов составляет 120 долларов.

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