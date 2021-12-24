Умные часы Noise ColorFit Ultra 2

На данный момент Noise является одной из самых быстрорастущих технологических компаний и для продолжения роста своей доли рынка в области умных часов были запущены новые умные часы Noise ColorFit Ultra 2.

По сравнению со своим предшественником, умные часы Noise ColorFit Ultra 2 имеют обновленный экран, они оснащены 1,78-дюймовым экраном AMOLED с функцией Always-on display, что позволяет умным часам всегда отображать время и данные о состоянии здоровья. Умные часы имеют квадратный дизайн, аналогичный Apple Watch, с одной кнопкой с боку.

Что касается качества сборки, то умные часы Noise ColorFit Ultra 2 выполнены в корпусе из нержавеющей стали с водо- и пыленепроницаемостью IP68, что позволяет им работать в дождливые дни или солнечные дни. По сравнению с двумя вариантами цвета своего предшественника, Noise ColorFit Ultra 2 теперь доступен в 4 совершенно новых цветах: черный, темно-синий, оливково-зеленый и серебристо-серый. Для любителей фитнеса Noise ColorFit Ultra 2 поставляется с пакетом Noise Health Suite, который позволяет пользователям следить за своим здоровьем через приложение NoiseFit. Умные часы могут измерять уровень кислорода в крови (SpO2), стресс и циклы сна. Часы также поддерживает круглосуточный мониторинг сердечного ритма и поддерживает более 60 спортивных режимов. Также существует функция женского здоровья, которая помогает женщинам отслеживать менструальный цикл.