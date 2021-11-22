Умные часы Noise X-Fit 1

Сегодня были представлены умные часы Noise X-Fit 1. Noise X-Fit 1 имеет циферблат прямоугольной формы, одну кнопку сбоку и силиконовый ремешок. Умные часы очень легкие и весят всего 30 граммов имеет металлический корпус толщиной 9 мм.

Что касается технических характеристик, умные часы Noise X-Fit 1 оснащены 1,52-дюймовым дисплеем IPS TruView с 86-процентным соотношением экрана к корпусу, разрешением 360x400 пикселей и плотностью пикселей 354ppi. Он имеет силиконовый ремешок с традиционной застежкой-пряжкой для надежной фиксации на запястье. Noise X-Fit 1 способно контролировать уровень кислорода в крови SpO2, частоту сердечных сокращений 24x7 и даже сон. Noise X-Fit 1 может контролировать уровень стресса и объединяет в общей сложности 15 спортивных режимов. Noise X-Fit 1 имеет более 100 настраиваемых циферблатов. Другие функции включают быстрый ответ и интеллектуальный режим "Не беспокоить". Носимые устройства оснащены батареей емкостью 210 мАч, которой, как утверждается, хватает до 10 дней. Они также имеют сертификат IP68.