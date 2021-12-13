Умные часы NoiseFit Evolve 2

Умные часы NoiseFit Evolve 2 были запущены в Индии и обладают некоторыми достойными функциями по доступной цене. Evolve 2 рассматривается как преемник модели NoiseFit Evolve, выпущенной ранее в этом году. Он оснащен 1,2-дюймовым круглым AMOLED-дисплеем, круглым циферблатом и довольно легким корпусом по сравнению со своим предшественником.

Evolve 2 поддерживает подключение по Bluetooth 5.0 и совместим с Android 4.4 или выше и iOS 9.0 или выше. Evolve 2 имеет 24-часовой мониторинг SpO2 вместе с монитором стресса и трекером сна. Носимое устройство имеет рейтинг водонепроницаемости 3 атм, 12 спортивных режимов, до 7 дней автономной работы и возможность быстрой зарядки.