Умные часы OPPO Watch Free появятся 4 февраля

OPPO готовится к запуску серии OPPO Reno7 в Индии 4 февраля. На том же мероприятии компания может представить еще один продукт, умные часы OPPO Watch Free.

OPPO Watch Free были официально представлены в конце сентября 2021 года. Это фитнес-трекер, замаскированный под умные часы, с 1,64-дюймовым прямоугольным AMOLED-дисплеем. Часы подключаются к смартфонам под управлением Android 6.0 или выше и iOS 10.0 или выше через Bluetooth 5.0. Они предлагают более 100 режимов тренировки, в дополнение к отслеживанию сна, мониторингу сердечного ритма и мониторингу уровня кислорода в крови. Другие стандартные функции включают в себя несколько циферблатов, оповещения о вызовах, уведомления приложений, будильник, погоду, таймер, управление воспроизведением музыки и поиск телефона.