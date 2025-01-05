Умные часы OPPO Watch X2 готовы к выходу

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что уже в ближайшее время OPPO представит второе поколение умных часов Watch X. Первое поколение было выпущено как раз в начале прошлого года. Новинке приписывают наличие 46-мм корпуса, круглого OLED-дисплея, поддержки eSIM, модулей GPS и NFC, функции снятия электрокардиограммы (ЭКГ), измерения температуры на запястье, множества спортивных режимов, батареи ёмкостью 631 или 648 мАч в зависимости от версии, поддержки 10-Вт быстрой зарядки, защиты от воды и предустановленной программной оболочки ColorOS. Ориентировочная цена часов пока не раскрывается.

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