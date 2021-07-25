Умные часы Oppo Watch 2 показали на фото

Авторитетный информатор Эван Бласс поделился качественными изображениями смарт-часов Oppo Watch 2, официальный релиз которых состоится уже 27 июля. Судя по фото и рендерам, часы получат карту eSIM и модуль GPS. Ранее стало известно, что Oppo Watch 2 оснастят процессором Qualcomm Snapdragon Wear 4100, 16 ГБ флеш-памяти, новой системой измерения уровня стресса, датчиками ЧСС и SpO2, функцией спуска затвора камеры смартфона, версиями на 42 и 46 мм, игровым режимом, автономностью в два-три дня в обычном режиме и несколько дней при более экономной работе. Ориентировочная цена часов пока не приводится.

Комментарии и отзывы Oppo Watch 2
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