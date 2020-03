Умные часы Oppo Watch с поддержкой быстрой зарядки на живых фото

Авторитетный инсайдер под ником @AndroidSaint опубликовал в Twitter первый официальный видеоролик с участием умных часов Oppo Watch, которые совсем недавно анонсировали. Гаджет на видео показан со всех сторон с разными сменными ремешками. Также, сегодня в сети выложили живые фото новоиспеченных умных часов. Напомним, что они оснастились алюминиевым или стальным прямоугольным корпусами c размерами 41 мм и 46 мм, 1,6-дюймовым экраном (320:360 точек) с аккумулятором на 300 мАч в младшем варианте и 1,91-дюймовым экраном (276:402 точек) с батареей на 430 мАч в старшем, поддержкой быстрой зарядки VOOC Charge, операционной системой ColorOS Watch, чипсетом Snapdragon Wear 2500 и SoC Apollo 3, модулем бесконтактных платежей NFC, поддержкой eSIM и водостойкостью. Также, часы могут следить за разными видами активностей, сном, а также измерять пульс.

Making an #OPPOWatch thread here. Here's the first official video #OPPO #OPPOFindX2 pic.twitter.com/wj1runwEH4