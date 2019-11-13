Умные часы Pollix с множеством датчиков и 10-дневным временем работы

Умные часы Pollix являются очередным конкурентом Apple Watch. Они имеют облегченный алюминиевый корпус, который окружает квадратный дисплей часов, а сменные ремешки позволяют придать вашим часам новые образы.

Внутри корпуса расположено внушительное количество датчиков, в том числе 9-осевой акселерометр, магнитометр, гироскоп, мониторы сердечного ритма и давления, GPS, датчики света, вибрационные двигатели и высотомер.

Pollix автоматически определяет тренировки, начиная от бега, йоги и заканчивая походами. Он может отслеживать более 17 видов тренировок, включая катание на коньках, теннис, плавание и футбол. Данные этих тренировок затем анализируются приложением для смартфона на базе ИИ. Часы Pollix имеют время автономной работы до 10 дней, а часы можно зарядить всего за два часа.