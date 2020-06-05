Умные часы Realme Watch поступают в продажу за $ 55

Недавно представленные Realme Watch начинают поступать на первые мировые рынки, а именно в Индии по цене $ 55. Производители сообщили, что на европейские рынки новинка поступит 22 июня.

Напомним, часы Realme оснащены большим сенсорным экраном 3,5 см (1,4 ”), интеллектуальным трекером активности с 14 спортивными режимами, включая крикет, йогу, настольный теннис, баскетбол, футбол, бадминтон, аэробику, эллиптические и спиннинговые.

SmartWatch также поставляется с пульсометром и монитором SPO2 для отслеживания вашего здоровья в режиме реального времени. Realme утверждает, что датчик частоты сердечных сокращений часов близок к точности датчиков медицинского уровня.

Также, Realme Watch поставляется с функцией Smart Unlock, которая автоматически заблокирует ваше устройство Realme по мере приближения к нему. Часы также имеют защиту от пыли и влаги IP68.
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