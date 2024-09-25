Умные часы Redmi Watch 5 Lite оценили в 47 долларов

Компания Xiaomi объявила цену на представленные сегодня умные часы Redmi Watch 5 Lite. Новинка оценена на дебютном индийском рынке в 47 долларов. Часы характеризуются 1,96-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 410:502 точек и максимальной яркостью 600 нит, 200 циферблатами, функцией измерения частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови, отслеживанием качества сна, уровня стресса и занятий спортом, 150 спортивными режимами, модулем GNSS, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, водонепроницаемостью 5ATM, батареей ёмкостью 470 мАч, автономностью до 18 дней в обычном режиме работы и фирменной программной оболочкой Xiaomi HyperOS. Дата выхода глобальной версии пока не раскрывается.

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