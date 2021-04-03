Умные часы Suunto 7 и Suunto 9 получили титановый корпус

Производитель спортивных часов Suunto представил обновленные умные часы Suunto 7 и Suunto 9. Оба устройства имеют минималистичный дизайн. Основные функции включают в себя интеллектуальную систему GPS обеспечивающую высокую автономность.

Корпус Suunto 7 и Suunto 9 выполнен из высококачественного титана. Часы оснащены сенсорным дисплеем OLED и работает под управлением Wear OS. Suunto 7 и Suunto 9 протестированы в суровых условиях, имеют стандартные функции умных часов, такие как отслеживание сна, мониторинг сердечного ритма и другие. Есть большое количество спортивных режимов (70 режимов у Suunto 7 и 80 режимов у Suunto 9), включая катание на лыжах, пешие прогулки.

Suunto 7 и Suunto 9 доступны в матовом черном и сером титановом оттенках.
Комментарии и отзывы Suunto 7 и Suunto 9
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