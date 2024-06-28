Умные часы Suunto Race S оценили в 350 долларов

Финский производитель Suunto пополнил ассортимент спортивных умных часов моделью Suunto Race S, которая уже доступна для покупки по цене в 350 евро. Новинку оснастили 45-мм корпусом в чёрной или золотистой расцветках с безелем из нержавеющей стали, 1,32-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 466:466 точек и защитным стеклом Gorilla Glass, водозащищённостью до 50 метров, 95 спортивными режимами, офлайн-картами, модулем GNSS, отслеживанием физической активности на базе вариабельности сердечного ритма (ВСР), высотомером, погодой, автономностью до 30 часов с максимальной точностью GPS или до 13 дней в энергосберегающем режиме.