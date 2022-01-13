Умные часы Tagg Verve

Компания Tagg выпустила новые умные часы Tagg Verve. Это бюджетные умные часы, которые обеспечивают до 8 дней автономной работы.

Они оснащены 1,7-дюймовым ЖК-экраном IPS с разрешением 240 x 280, соотношением экрана к корпусу 80 процентов и максимальной яркостью до 500 нит. Пользователи могут настроить свои циферблаты с помощью сопутствующего приложения. Часы оснащены боковой кнопкой для навигации, а также сменными ремешками. Часы весят всего 38 грамм и имеет класс защиты от воды и пыли IP68.

Что касается других его функций, они предлагают отслеживания кислорода в крови, датчик сердечного ритма, отслеживание температуры тела и отображение артериального давления. Пользователи могут даже отслеживать свои циклы глубокого и легкого сна. Tagg Verve Active поддерживают 24 различных спортивных режима, включая ходьбу, бег, скалолазание, йогу, баскетбол, езду на велосипеде, футбол, бадминтон, футбол, бадминтон, прыжки со скакалкой и плавание. agg Verve Active доступен в пяти цветовых вариантах: черный, зеленый, золотой, серый и фиолетовый.