Умные часы Xiaomi Mibro Air поступят в продажу 30 ноября

Mibro - это бренд Zhenshi Technology и часть разветвленной экосистемы Xiaomi. Недавно компания представила новые умные часы Mibro Air с достойным дизайном и привлекательными функциями.

Эти умные часы поступят в продажу 30 ноября по доступной цене. Умные часы Mibro Air имеют прочный цельный металлический корпус, устойчивый к царапинам и имеют сертификат IP68. Часы легко выдерживают ежедневные дожди и брызги при мытье рук.

Xiaomi Mibro Air имеют круглый циферблат 1,28 дюйма с цветным TFT-экраном высокого разрешения. Его хорошо разнесенные значки улучшают читаемость, а его поворотный режим еще больше повышает универсальность. Пользователь может даже настроить фон и интерфейс циферблата в соответствии со своими предпочтениями. Умные часы Mibro Air идеально подходят для людей, ведущих активный образ жизни, поскольку они могут похвастаться до 12 спортивными режимами. Mibro Air могут эффективно записывать различные занятия, включая беговые дорожки и велотренажеры, а также наиболее распространенные виды спорта, такие как бег, футбол, теннис или даже простую прогулку.

Ещё устройство оснащена датчиком частоты сердечных сокращений, который помогает измерять значения, предупреждая пользователя о любых потенциальных проблемах или аномалиях. Кроме того, эти умные часы также могут отслеживать ваш сон каждую ночь, чтобы постоянно следить за вашим сном. Все эти значения и измерения могут быть записаны и синхронизированы с мобильным приложением Mibro Fit.

Mibro Air поставляется с аккумулятором емкостью 200 мАч, который гарантирует до 10 дней непрерывного использования и 25 дней в режиме ожидания. Устройство поддерживает Bluetooth V5.0, чтобы обеспечить удобное соединение со смартфоном.
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