Умные часы Xiaomi Watch предстали на фото и рендерах

В сети появились первые рендеры и живое фото первых смарт-часов компании Xiaomi. Первое изображение опубликовал глава Xiaomi Лей Цзунь. По его словам, гаджет выйдет в черной и серой расцветках, а также получит защитное стекло 3D. Позже фотографией Xiaomi Watch поделился главный менеджер устройств экосистемы Xiaomi Цюй Хэн. Наконец, последнее изображение раздобыл инсайдер @AndroidSaint, и оно самое интересное. Помимо главного органа управления, на правой панели можно заметить дополнительную кнопку. Между ними расположено отверстие – скорее всего, это микрофон. Напомним, что официальная презентация часов состоится уже 5 ноября.