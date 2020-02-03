Умные часы от Puma за $ 280

Результатом партнерского соглашения между спортивным гигантом и Fossil Group являются умные часы Puma PT9100. Они получили 1,19-дюймовый экран AMOLED с разрешением 390 x 390 пикселей и 44 мм корпус. Puma PT9100 оснащен пульсометром, NFC, а также имеет водонепроницаемость до 5 атм и все стандартные фитнес-режимы.

Новинка работает на чипсете Snapdragon Wear 3100 в сочетании с 512 МБ ОЗУ и 4 ГБ памяти. Срок службы батареи рассчитан на 24 часа автономной работы при постоянно включенном GPS. Интерфейсом Wear OS можно управлять через сенсорный экран, а часы синхронизируются по Bluetooth 4.2 и совместимы с любыми телефонами iOS 9.3+ и Android OS 4.4+.

Puma PT9100 доступны в черном, желтом и белом цвете за $ 280.