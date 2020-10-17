Умные колонки HomePod получат поддержку Dolby Atmos

Компания Apple работает над добавлением технологии Dolby Atmos в умные колонки HomePod, которая будет работать вместе с моделями Apple TV 4K. Новая функция будет доступна с новым обновлением программного обеспечения. Dolby Atmos позволит создать атмосферу домашнего кинотеатра.

Dolby Atmos будет поддерживать 5.1 и 7.1-канальный звук. Функция будет работать только с колонками HomePod, недавно анонсированный HomePod mini, такую функцию поддерживать не будет. Пользователи смогут по достоинству ощутить высокое качество звука при просмотре фильмов и прослушивании музыки, через сервисы Apple TV + или iTunes.
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