Умные колонки отлично продаются

Американская компания Strategy Analytics провела исследование на рынке умных колонок и пришла к выводу, что продажи данных устройство пошли вверх и сейчас колонки продаются в два раза лучше, чем в прошлом году. Все дело в популярности — пользователи поняли, что умные колонки действительно могут сделать их жизнь лучше и начали покупать новые устройства. Кроме того, впервые за долгое время колонки и правда дают какой-то бонус, вызывая такси или запуская любимые треки. Видимо, в будущем такие устройства будут еще более популярными, хотя рынок и так довольно насыщен и выбрать есть из чего. Будем надеяться, что ситуация не изменится и умные колонки будут дальше пользоваться спросом. Ведь в этом случае будет развитие данного направления.