Умный динамик Apple HomePod с Apple TV и камерой FaceTime находится в разработке

Apple работает над новым устройством HomePod. Apple пока не раскрыла никаких планов относительно нового многофункционального смарт-устройства. По слухам, это устройство находится в разработке с начала 2021 года. Apple HomePod может также включать в себя потоковое видео и игровые возможности Apple TV box, а также камеру для видеозвонков FaceTime.

HomePod mini был выпущен Apple в 2020 году. Он оснащен SoC Apple S5, который также можно найти в Apple Watch Series 5. Он предлагает голосовое управление через Siri, а также имеет сенсорную поверхность сверху для регулировки громкости. Он оснащен двумя твитерами по сравнению с семью в оригинальном HomePod, производство которого было прекращено в марте 2021 года. Apple также продолжает предлагать поддержку программного обеспечения и регулярные обновления для этой модели. Недавно Apple добавила поддержку распознавания голоса на голландском языке в HomePod и HomePod mini в феврале 2022 года.
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