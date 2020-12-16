Умный дисплей Amazon поддерживает Netflix

Когда Amazon выпустила первый на рынке умный дисплей, он казался идеальным устройством для просмотра видео. Конечно, его реальная цель заключалась в том, чтобы дать некоторую визуальную обратную связь по ответам Alexa, но Amazon действительно предоставила доступ к некоторым, но определенно не ко всем, сервисам потокового видео. Как было обещано еще в сентябре, Amazon теперь выпустила обновление, чтобы включить Netflix в свой умный дисплей, что делает отсутствие сервисов Google еще более заметным. Конечно, при запуске Echo Show и последующих итераций ожидалось, что Amazon будет отдавать предпочтение собственному потоковому сервису. Но, к счастью, производитель дает пользователям возможность выбирать между тем, что им больше нравится.