Умный экран Xiaomi Smart Display 10 оценен в 147 долларов

Компания Xiaomi представила новое устройство для умного дома - экран Xiaomi Smart Display 10.

Устройство получило металлический корпус с тканевой отделкой спереди под экраном. У него есть подставка и физический затвор камеры для защиты конфиденциальности. Умный экран получил 10,1-дюймовый HD-дисплей. Он может выступать в качестве пульта дистанционного управления для устройств умного дома, кроме того его можно использовать как развлекательный центр, где пользователи могут смотреть фотографии и фильмы. Благодаря фронтальной камере и микрофону вы также можете совершать видеозвонки. 5-мегапиксельная камера поддерживает отслеживание лица пользователя.

Xiaomi Smart Display 10 поддерживает голосового помощника, устройство получило двойные стереодинамики, поддержку ряда приложений и специальный детский режим с интеллектуальной системой идентификации на основе технологии распознавания лиц. Также есть предустановленные обучающие приложения для детей. Цена Xiaomi Smart Display 10 составляет 955 юаней (147 долларов), продажи начнутся 29 апреля в Китае.
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