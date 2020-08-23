Уникальный ZTE Axon 20 5G показали на рендерах

Компания ZTE опубликовала рендеры смартфона Axon 20 5G, который должен стать первой моделью на рынке с подэкранной фронтальной камерой (её разрешение составит 32 Мп). Судя по тизерам, аппарат получит основную квадрокамеру с главным 64 Мп модулем, одним 8 Мп модулем и двумя 2 Мп вспомогательными датчиками. Также отметим четыре расцветки: чёрную, пурпурную, голубую и бежево-оранжевую.

Согласно базе данных китайского регулятора TENAA, смартфон оснастят 6,92-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2460:1080 пикселей, восьмиядерным чипсетом Snapdragon 765G с поддержкой 5G, 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флеш-памяти и аккумулятором ёмкостью 4120 мАч. Официальный дебют устройства ожидается 1 сентября.