Уникальный корпус компании NZXT H1

NZXT создала поистине уникальный и великолепный корпус H1. Его стоимость составляет 350 долларов.

Корпус предлагает возможность установки материнской платы mini-ITX. Размеры корпуса 187 x 388 x 188 мм. Две боковые панели имеют вентиляционные отверстия для охлаждения.

В него поместиться видеокарта длиной до 305 мм в вертикальном положении.

Корпус поставляется с предустановленным блоком питания SFX NZXT 650 Вт 80 PLus Gold. Также есть водяное охлаждение для процессора от NZXT. Верхняя панель оснащена портом USB, кнопкой питания и разъемомом для наушников и микрофона.