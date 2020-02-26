Уникальный корпус компании NZXT H1

2020-02-26, Автор - Ramil; Продукт - NZXT H1; [35]
NZXT создала поистине уникальный и великолепный корпус H1. Его стоимость составляет 350 долларов.

Корпус предлагает возможность установки материнской платы mini-ITX. Размеры корпуса 187 x 388 x 188 мм. Две боковые панели имеют вентиляционные отверстия для охлаждения.

В него поместиться видеокарта длиной до 305 мм в вертикальном положении.

Корпус поставляется с предустановленным блоком питания SFX NZXT 650 Вт 80 PLus Gold. Также есть водяное охлаждение для процессора от NZXT. Верхняя панель оснащена портом USB, кнопкой питания и разъемомом для наушников и микрофона.


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