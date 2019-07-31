Уникальный смартфон Qin 2

Новинка имеет габариты 132,6 х 55,4 х 8,6 мм и весит 105 граммов, а из коробки работает на базе операционной системы Android 9.0 Pie Go Edition. Сердцем Qin 2 стал чипсет Spreadtrum SC9832E. Под капотом установлено 1 Гб ОЗУ, 32 Гб энергонезависимой памяти и аккумулятор на 2100 мАч. Также можно отметить Bluetooth 4.2, Wi-Fi, поддержку 4G, ИК-порт и разъем USB Type-C. Гнезда под наушники и сканера отпечатков пальцев в смартфоне нет.Смартфон получил 5,05-дюймовый экран с пропорциями 22,5:9, разрешением 1440 х 576 точек и тонкими рамками справа и слева, а также сверху. Фронтальной камеры в Xiaomi Qin 2 не предусмотрено. Основная камера имеет один модуль на 5 Мп.Стоимость модели составит 73 доллара.