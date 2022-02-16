Universal Audio Inc. представляет новую линейку микрофонов для профессионалов

Universal Audio Inc, мировой лидер в области инструментов для производства аудио представляет свою первую линейку микрофонов. Как и подобает компании, занимающейся как аналоговой, так и цифровой аудиозаписью, микрофоны Universal Audio включают в себя ламповые микрофоны мирового класса UA Bock, изготовленные вручную в Санта-Круз, Калифорния, отмеченный наградами моделирующий микрофон Sphere L22, способный точно имитировать 34 классических студийных микрофона и новые микрофоны серии Standard, предназначенные для домашних звукорежиссеров, серьезных подкастеров и создателей контента.

Доступные микрофоны стандартной серии имеют две проверенные конструкции, предназначенные для того, чтобы стать рабочими лошадками в серьезных производственных помещениях: динамический микрофон SD-1 для вокала и подкастов, и микрофоны-карандаши SP-1 для простой стереозаписи инструментов и живых выступлений. Townsend Labs Inc использует запатентованную технологию Sphere Modeling Microphone и гуру моделирования Криса Таунсенда. Все микрофоны UA включают в себя предустановки, предназначенные для воспроизведения звука, готового для альбомов и трансляций, с отмеченным наградами диапазоном аудиоинтерфейсов компании Apollo.
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